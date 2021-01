"Si viene Messi sería extraordinario para la MLS": Thierry Henry

No ha pasado desapercibido en todo el mundo las declaraciones que a finales del 2020 realizó el astro argentino Lionel Messi, donde señaló que está estudiando la posiblidad de continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS), y uno que dio el paso como jugador, y hoy como entrenador, es el ídolo francés Thierry Henry.

En ese sentido, el actual estratega del CF Montreal conversó sobre su presente en la liga estadounidense con la Agencia France Presse (AFP), y se dio un tiempo para referirse a estas declaraciones y a si cree posible que La Pulga pueda llegar a la competición.

"No me gusta especular, pero si (Messi) habló de eso, es porque tiene que pensarlo. Sería extraordinario para la MLS", aseguró Henry, quien compartió con el argentino en Barcelona.

Henry espera a Messi en la MLS



En noviembre del 2019, a cinco años de su retiro del fútbol, en New York Red Bulls, Titi regresó a Norteamérica para continuar su carrera como estratega, en el CF Montreal, donde firmó contrato hasta la temporada 2021, con la posibilidad, dependiendo de resultados, de extender su vínculo hasta 2022.

Sobre su experiencia en la MLS, Henry comentó que "es una liga que está creciendo, claramente ha mejorado en cuanto a instalaciones, a jugadores provenientes del campeonato mexicano o jugadores mucho más jóvenes de Europa y otros lugares".

En ese sentido, el francés agregó que "no es tan fácil como la gente piensa. He visto muchos grandes jugadores. Aquí vienen europeos que no lo han hecho bien. Ahora, luchar contra la historia no es fácil, hay campeonatos que tienen 150 años de historia, 120, 100… no podemos. No compares eso con 25 años de historia".

Lee También