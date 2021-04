Ricardo Ferretti se va de Tigres UANL: así lo confirmó en conferencia de prensa

Terminó de confirmarse lo que se adelantó días atrás. En una conferencia brindada en Nuevo León antes del próximo partido de Tigres UANL ante las Chivas de Guadalajara, Ricardo Ferretti tomó la palabra y reveló que ya no seguirá siendo el entrenador del equipo después del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

"De esto no hay tema más que terminando la temporada no seguiré, es definitivo. No volveré a hacer ningún comentario", fueron las frías palabras del, todavía, director técnico de los Felinos frente a los micrófonos. Oficialmente, desde este momento, el cuadro regiomontano comenzará a buscar a su sucesor...

Pensando en la reestructuración de la venidera temporada, con Mauricio Culebro a la cabeza del proyecto que antes era de Alejandro Rodríguez, las autoridades de CEMEX y Sinergia Deportiva tendrán que analizar a un puñado de timoneles sin trabajo que estarán disponibles para llegar a la Sultana del Norte.

De acuerdo a diversas informaciones, Miguel Herrera sería el candidato principal a tomar el cargo de Ricardo Ferretti después del Guard1anes 2021 de la Liga MX, aunque reveló que aún no lo llamó nadie. Ignacio Ambriz, quien no continuará en León tras este semestre, también apareció dentro del radar.

¿Qué opciones internacionales tiene Tigres UANL? Tímidamente se mencionaron los nombres de Juan Carlos Osorio y Ariel Holan. Actualmente, ambos se encuentran sin trabajo y esperando alguna oferta...

