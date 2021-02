¿Cuándo se sabrá si André-Pierre Gignac renueva o no con Tigres?

Entre rumores de coqueteo con el Corinthians brasileño y a punto de disputar la Final más importante en la historia de Tigres, desde el club universitario ya salieron a poner calma al tema de la permanencia de su figura y goleador: André-Pierre Gignac. ¿Se queda o se va?

Y es que en entrevista para el programa 'La hora de Willie, el presidente universitario, Alejandro Rodríguez, reveló que ya hay fecha para conocer si el delantero francés se queda o se va, pues el contrato que lo vinvula con los felinos vence en junio de este año.

"Va a haber Gignac para un buen rato"

Será a finales de febrero cuando el representante de André-Pierre Gignac viaje a Monterrey para negociar las permanencia del delantero francés en Tigres, aunque el 'Inge' Rodríguez se mostró optimista con el panorama, recordando el deseo que tiene Gignac por terminar su carrera con el cuadro auriazul.

"Viene su representante a finales de febrero para hablar, quiero saber cuáles son sus ideas, obviamente André es un enamorado de la ciudad, un enamorado de la institución, de sus trabajo, de su responsabilidad como jugador insignia. Nosotros estamos muy contentos, él está muy contento y yo creo que va a haber Gignac para un buen rato", advirtió Rodríguez.

¿Por cuánto tiempo sería la renovación de Gignac con Tigres?

Hay que recordar que el contrato del 'Bomboro' estaba firmado con vigencia hasta junio del 2021, pero con opción a renovarlo por un año más si cumplía con los objetivos del equipo auriazul, los cuales incluso superó sin problema alguno, tanto así, que fue gracias a su gol y liderazgo que los regios están a punto de disputar la Final del Mundial de Clubes.

No obstante, de acuerdo con información de Mediotiempo, no sería solo un año, pues tanto Gignac como su representante buscarían que la renovación sea por al menos dos años más, y entonces todo parece indicar que no tendrá inconvenientes para plasmar su rúbrica sobre el contrato que lo mantenga vinculado a los felinos.

Puedes ver la respuesta de Alejandro Rodríguez a partir del minuto 28:20.

