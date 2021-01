"Entrenaba más que los demás": Jorge Torres Nilo habló de la falta de minutos en Tigres

Después de quedarse con el título de la Concachampions, Tigres UANL se desprendió de un futbolista histórico que fue partícipe fundamental para ser el mejor equipo de la década en la Liga MX. Y hablamos de Jorge Torres Nilo, quien pasó a Toluca de manera libre y gratuita para disputar el Guard1anes 2021.

Ricardo Ferretti priorizó a Jesús Dueñas en el lateral izquierdo y, como si esto fuera poco, incorporó a Aldo Cruz en el último mercado de pases. ¿Cuál fue la postura del Pechu al respecto? En plática con Línea de 4, el ahora jugador de los Diablos Rojos expresó su descontento por la falta de minutos en Nuevo León.

"Uno no pide explicaciones de por qué no juega. Lo que sí es que entrenaba más que los demás, era mi forma de decir 'no estoy de acuerdo', no como algo negativo ante el grupo. Era para estar en tino cuando se me ocupara y era esta parte de expresarme a mí mismo", comentó el defensa de 32 años a TUDN.

"Yo ya no tenía esa participación real, pero siempre fue esa parte de no expresarle al Tuca directamente porque era obvio que quería jugar. Siempre tuve actitud positiva ante el grupo, nunca haciendo caras. Sí creo que cumplí con la parte de ser un suplente que no se quedaba solo en esperar", agregó.

Agradecido con Toluca

Ante la negativa de Cristian Borja desde Portugal, Hernán Cristante pensó en Jorge Torres Nilo para darle competencia a Diego González y así se manifestó por la chance: "Estoy agradecido y muy contento. Traté de dar lo mejor que tenía y se abrió la posibilidad con este grandioso equipo, y no lo dudé un segundo".

