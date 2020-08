Tigres UANL llamó a otros porteros antes que a Gustavo Galindo

Antes del partido ante Toluca por la quinta jornada del Guard1anes 2020 de la Liga MX se vivió una curiosa situación en Tigres. Nahuel Guzmán y Miguel Ortega dieron positivo de COVID-19, por lo que el equipo se vio obligado a buscar alternativas para afrontar el encuentro del fin de semana en el Nemesio Diez.

La determinación final por parte de las autoridades del conjunto regiomontano fue volver a contratar a Gustavo Galindo por dos años. Ricardo Ferretti y el resto de su cuerpo técnico no quería arriesgar a sus canteranos y por eso ficharon al portero que había dejado en libertad de acción semanas atrás.

Pero el arquero de 20 años no fue la primera opción para Alejandro Rodríguez. Y es que, según reveló Mediotiempo, llamaron a los teléfonos de otros jugadores para tentarlos. Todos se negaron, por diferentes razones, y ahí fue cuando terminó concretándose el regreso de quien alineó ante los Diablos Rojos.

"Comenzaron a ver opciones que pudieran registrar, como Aaron o Eduardo Fernández pero ninguno aceptó. Después buscaron a Sergio Silva, un canterano que dejó hace unos años el club pero ya había firmado con Cancún FC. Y apostaron por Gustavo Galindo", reveló Toque Filtrado este martes.

La misma fuente confirmó que el guardameta estaba casi 750 kilómetros de Nuevo León, precisamente en Irapuato, pero no dudó un segundo ante el llamado de los Felinos. "Le pregunté si tenía miedo y me dijo que no, que estaba emocionado. Le dije que tenga confianza. Cumplió bien", comentó el Tuca.

