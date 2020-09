Tigres UANL ya estaría buscando al reemplazo de Ricardo Ferretti

Los 10 gloriosos años de Ricardo Ferretti al frente de Tigres UANL no entran en discusión para nadie. Él fue partícipe fundamental para que el conjunto regiomontano se convirtiera en el más ganador de la década, pero la actualidad marca que, tal vez, sea el momento de decir adiós y dar un paso al costado.

De hecho, y de acuerdo con la información que brindó Multimedios Deportes a través de Santiago Fourcade, la directiva del cuadro de Nuevo León ya habría tomado una decisión al respecto: "Es mentira, no renovó. No lo van a renovar, me lo acaban de decir. Entre CEMEX y el Consejo lo tienen bien en claro".

El contrato del Tuca con los Felinos termina a mediados de 2021, es decir cuando termine el Clausura. Lógicamente, las autoridades del club no quieren cargar con la culpa de cesarlo, por eso lo dejarían cumplir con los casi 10 meses que le quedarían de ahora en más hasta la finalización de su vínculo.

ARDE���� @TigresOficial

“El Consejo no quiere renovar al Tuca”

“El inge le soltó la mano”

“Tuca le dice al plantel que ya lo renovaron”

—

Más info en @mmdeportesmx pic.twitter.com/8B1QeLZcYe — Santiago Fourcade (@santiago4kd) September 2, 2020

Mientras tanto, y tomando los datos que aportó Pello Maldonado a través de su cuenta personal de Twitter, Alejandro Rodríguez y compañía ya se estarían moviendo para encontrar al reemplazante ideal. Y para ello tienen pretensiones internacional que deberán encajar a la hora de entrevistarlos.

En CEMEX la postura sigue siendo no renovar a Tuca.



El consejo ya dió luz verde para buscar DT, principalmente con experiencia europea y buscan otro puesto para la dirigencia.



Los aliado$ del Tuca ya iniciaron la campaña PRO renovación!



Exclusiva hoy en La Hora del Sabor 10PM. — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 3, 2020

"En CEMEX la postura sigue siendo no renovar a Tuca. El Consejo ya dio luz verde para buscar un DT, principalmente con experiencia europea y buscan otro puesto para la dirigencia. Los aliado$ del Tuca ya iniciaron la campaña PRO renovación", aseguró el reportero desde su usuario.

