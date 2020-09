El caso de Nahuel Guzmán comienza a preocupar a Tigres UANL

Antes del partido ante Toluca por el Guard1anes 2020 de la Liga MX, Nahuel Guzmán dio positivo de coronavirus y le generó un dolor de cabeza importante al cuerpo técnico de Tigres UANL. Pero después de tres fechas, el portero argentino aún no pudo recuperarse y sumarse a los entrenamientos.

La última información sobre el estado de salud del Patón llegó el martes por la noche. Y es que el testeo para detectar si tenía COVID-19 le salió mal por quinta vez consecutiva. ¿Cuándo se recuperará? No hay datos precisos. De hecho, podríamos estar frente a un caso excepcional de esta nueva enfermedad.

"En el caso de Nahuel ya son cinco pruebas que arroja positivo. No tiene síntomas fuertes y se siente bien, pero no podrá integrarse al trabajo grupal hasta que arroje negativo, algo que hoy no se tiene la certeza de cuándo será", le aseguró a Multimedios Deportes una fuente cercana al interior de la institución.

El siguiente testimonio es el que más preocupa a los aficionados del cuadro de Nuevo León: "El doctor de la O comentó que este tipo de casos no son frecuentes, pero sí se han dado. Algunos duran un mes, mes y medio o hasta tres meses dando positivo, aunque ya no pueden contagiar a nadie".

La salud de Guzmán empieza a preocupar a los directivos, pero también al cuerpo técnico porque se acerca el final de la etapa regular para definir la clasificación a la Liguilla, además de que el próximo 26 de septiembre se disputará el Clásico Regio 124 en el Estadio BBVA Bancomer ante Monterrey.

