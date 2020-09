Ricardo Ferretti se iría de Tigres UANL a mediados del 2021

No caben dudas de lo exitoso que fue este último ciclo de Ricardo Ferretti en Tigres UANL. En 2010 volvió a sentarse en el banco de suplentes del conjunto de Nuevo León y convirtió al equipo en el más ganador de toda la década dentro de la Liga MX. Nadie duda de lo que logró, aunque muchos ya empiezan a coincidir en que las etapas se cumplen y la suya podría haber llegado a su final en este momento.

Ante las críticas de algunos aficionados, Alejandro Rodríguez platicó con W Deportes este martes y respaldó al Tuca, quien continuará todo el Guard1anes 2020 a pesar de los resultados. Pero este miércoles, Multimedios Deportes lanzó una información que dejó sorprendido a más de un fanático regiomontano.

De acuerdo con la información que aportó Santiago Fourcade para dicho medio de comunicación, el Consejo tiene una decisión muy clara con respecto al futuro del experimentado estratega: no quieren renovarle su contrato una vez que finalice después de la realización del Clausura 2021.

Foto: Captura

A partir de esa versión, el conductor argentino comentó algunos cortocircuitos dentro de la institución: "¿Por qué el Tuca Ferretti le está diciendo a sus jugadores que ya renovó? Si es mentira, no renovó. No lo van a renovar, me lo acaban de decir. Entre Cemex y el Consejo lo tienen bien en claro".

ARDE���� @TigresOficial

“El Consejo no quiere renovar al Tuca”

“El inge le soltó la mano”

“Tuca le dice al plantel que ya lo renovaron”

—

Más info en @mmdeportesmx pic.twitter.com/8B1QeLZcYe — Santiago Fourcade (@santiago4kd) September 2, 2020

"Hay un grupo de jugadores que lo apoyan y hay otros que están cansados. Cuando el Tuca tiene una cláusula de rescisión, el último gran regalo de Miguel Ángel Garza, que casi llega a los ocho dígitos y estoy hablando de millones de dólares. Por eso no lo van a echar", cerró Fourcade.

Lee También