"Tigres no representa al fútbol mexicano": Luis García Postigo

Tigres UANL está transitando un gran momento en su historia. Los felinos son el primer equipo mexicano en llegar a una Final del Mundial de Clubes. Los dirigidos técnicamente por Ricardo Ferretti vencieron a Palmeiras en semi y pelearán el título ante el Bayern Múnich.

Luego de esta gran hazaña, Luis García Postigo, exjugador y actual comentarista en TV Azteca, realizó un vivo en su cuenta de Facebook y llenó de elogios a Tigres. Allí, aseguró que el auriazul no representa al fútbol mexicano, ya que ningún equipo juega como ellos.

"Tigres no representa al fútbol mexicano, Tigres juega en el fútbol mexicano. En la actualidad, yo no veo ninguna similitud de Tigres con el Atlas, Juárez, San Luis, Necaxa, Chivas, Mazatlán FC, etc. Tigres es un club que invierte, crece y siempre va por más", señaló.

Luis García Postigo elogió a Tigres.

Y agregó: "Tigres revolucionó la manera en cómo, en México, se puede competir. Abrió una brecha entre los equipos ricos y pobres. Tigres está en permanente evolución, movimiento. Mientras que, muchos clubes, han vivido en modo supervivencia".

De esta manera, el cuadro regiomontano se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes a lo largo de su historia. Será ante el cojunto alemán, el próximo jueves 11 de febrero, a partir de las 12:00 horas del centro de México.

Lee También