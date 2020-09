Tigres se llevó el Clásico Regio ante Monterrey gracias a sus uruguayos

Rayados y Tigres UANL se enfrentaron en una nueva edición del Clásico Regio, en un encuentro correspondiente al Guard1anes 2020. Si bien los locales comenzaron de mejor manera el encuentro, la fuerza de los jugadores uruguayos pudo más: Leo Fernández y Nicolás López le dieron la victoria 2-0.

Era un duelo clave para ambos equipos: Ricardo Ferretti es mirado de reojo porque no ha sabido cerrar los partidos y no incluir a Leo Fernández al comienzo de la Liga MX, mientras que el equipo de Antonio Mohamed no brilla como aquellos meses finales del 2019. El Clásico Regio podía servir de reivindicación para cualquiera de los dos.

El que pareció entender el mensaje fue Monterrey. Los del Turco fueron una ráfaga en los primeros minutos, pero primero Aké-Loba se encontró con Nahuel Guzmán en el mano a mano y, después, el parante le dijo que no a Rogelio Funes Mori en lo que podría haber sido un golazo.

Como dice el refrán: “Los clásicos no se juegan, se ganan”. Y eso, precisamente, es lo que apuntó Ferretti. Los Felinos no estuvieron a la altura en la primera etapa, pero hicieron lo más importante. Leo Fernández, quien era el jugador más pedido por los fanáticos, se encontró un balón en el área luego de un centro y no lo desperdició: 1-0 para debutar con la playera auriazul.

El segundo tiempo debía tener a un Monterrey con ganas de igualar el marcador, no obstante, cada vez que intentaron apareció la leyenda en la portería: Nahuel Guzmán. Justamente, el portero argentino fue quien inició el contraataque que terminó con el gol de Nicolás López. El Diente recibió de Eduardo Vargas, enfrentó a Hugo Gonález y la pinchó. 2-0 y victoria en el clásico Regio.

La victoria de Tigres servirá para la confianza y le da aire al Tuca Ferretti, mientras que todo lo contrario sucederá en Rayados: Antonio Mohamed tendrá una semana complicada, ya que más que nunca pedirán que salga desde el banco de suplentes de Monterrey.

