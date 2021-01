Hernán Cristante criticó al arbitraje y habló de la lesión de Jorge Torres Nilo

A pesar de haber comenzado abajo en el marcador ante Querétaro, Toluca se repuso a tiempo con los goles de Kevin Castañeda, Alexis Canelo y Michael Estrada para cerrar una victoria por 3-1 en el Nemesio Diez. De esta forma, la institución mexiquense inició de la mejor manera su estadía en el Guard1anes 2021.

Fuera de lo deportivo, el arbitraje de Adalid Maganda y las intervenciones del VAR sufrieron críticas en las redes sociales. ¿Perjudicaron a los Gallos Blancos este domingo en La Bombonera? A los conducidos por Héctor Altamirano les anularon mal un gol y tampoco les pitaron un claro penalti en el complemento.

"Uno no cuestiona las fallas que marca el árbitro. Se tardaron mucho tiempo, siempre dije que el VAR es un instrumento muy útil y creo que cuando se demoran dejan más dudas para un trabajo complicado como el de ellos. No me desespera, no puedo dejar la pasión de lado, pero hoy me mantuve tranquilo", aseguró Hernán Cristante, minutos después de la victoria de los Diablos Rojos, en la conferencia de prensa.

¿Qué pasó con Jorge Torres Nilo?

A los 74 minutos del partido, el futbolista con pasado en Tigres UANL demostró una dolencia física y fue reemplazado por Haret Ortega. Ante la preocupación de los aficionados, el entrenador de los Choriceros tomó la palabra frente a los medios de comunicación y anticipó la salida de un parte médico oficial.

¡No pudo continuar! Torres Nilo tuvo que salir en el carrito de las desgracias en su primer partido con Toluca ���� @TolucaFC 3-1 @Club_Queretaro



"En principio lo de Jorge Torres Nilo es un calambre", confirmó el propio Hernán Cristante, justificando su reciente llegada a una ciudad que cuenta con altura a diferencia de Monterrey. De todos modos, en los próximos días se sabrá si estará a disposición para la jornada 2 ante Chivas en Guadalajara.

