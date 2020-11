Sinha pidió unidad en Toluca para la reclasificación del Guard1anes 2020

Desde hace varios meses se viven situaciones tensas en el interior de Toluca. En la directiva hay divisiones por intereses pero Antonio Naelson Matías platicó de dicho tema para encontrar un balance, al menos durante la reclasificación del Guard1anes 2020 de la Liga MX que se disputará ante Tigres en Nuevo León.

"Los números nos dicen que tienes que mejorar, no poco, muchísimo, si queremos ser un equipo protagonista. Dejar de lado las habladuría, las tonterías, las porquerías, por qué no decirlo así, porque así es. Todos remamos del barco al mismo lado", dijo Sinha, en plática con TUDN, pidiendo unidad en el club.

Por otra parte, el director deportivo también le dirigió un mensaje a los Diablos Rojos antes del comienzo de la Fiesta Grande: "Lo que se ve no se juzga. Está muy claro que se necesita mucho más de cada uno. Seamos conscientes que el trabajo no ha sido el mejor, tenemos que dar mucho más, ser muy respetuosos de este club que nos da todo, no podemos quejarnos de nada".

��❗Galería



Cada vez mejor, nuestros Diablos trabajan con intensidad en preparación para el duelo de repechaje la próxima semana frente a Tigres#SomoselToluca �� pic.twitter.com/I6KLcivRki — Toluca FC (@TolucaFC) November 11, 2020

Sinha palpitó el duelo con Tigres UANL

"Estoy convencido de que podemos hacerlo. Les veo el brillo, la cara, la actitud y hoy viendo el entrenamiento el equipo está convencido de que se puede hacer algo más, podemos ir a ganarle a Tigres", aseguró el histórico exfutbolista de los Choriceros, motivando a todos los aficionados a distancia.

¿Seguirá Carlos Adrián Morales?

Sinha opinó sobre la llegada del entrenador: "Ha hecho buena química con el plantel y ha tratado de dar un poco de seriedad, trabajo y compromiso, que todo el mundo debe tener bien puesta la playera. En el porcentaje de puntos quisiéramos tener un resultado más palpable, pero al final ha hecho un buen trabajo".

Lee También