Tristeza en los fanáticos: Tigres no podrá contar con su afición en Qatar

Tigres acaba de comenzar con el pie derecho el 2021 tras vencer por 2-0 a León en la primera jornada de la Liga MX. Sin embargo, el Auriazul y sus fanáticos recibieron malas noticias luego de que se haya confirmado que no habrá público en el Mundial de Clubes debido a la crisis sanitaria.

El 2020 parecía ser para el olvido para el conjunto de Nuevo León ya que fue barrido por Cruz Azul en los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2020. A esto se le suma el mal juego del equipo de Ferretti que los dejaba tambaleando de cara a la Concachampions, la cual finalmente terminó ganando agónicamente en el último minuto frente a Los Angeles FC.

Debido a esto, Tigres consiguió su primer boleto al Mundial de Clubes que se realizará en Qatar, pero sin la presencia de fanáticos. “Qatar también quiere que los aficionados viajen, yo estoy triste por esta pandemia, situación, que los aficionados no puedan viajar a Qatar. Tenemos reglas muy estrictas, y cuarentena. El país todavía está cerrado, tenemos medidas de cuarentena”, expresó Mohamed Alkuwari, embajador de Qatar en México, según lo informado por TUDN.

Y agregó: “El país no está cerrado por aficionados, está cerrado porque hay pandemia en el país. Todavía no permiten visitar o viajar a Qatar. Cuando alguien vive en Qatar y está fuera del país, puede regresar, pero debe hacer cuarentena por una semana. No permiten todavía los aficionados a Qatar, o algún turista en este tiempo".

Esto le va a doler a Pumas... ��https://t.co/pn6jM3aRvf — Bolavip México (@BolavipMex) January 10, 2021

De esta manera, de no mediar ninguna modificación, el Mundial de Clubes Qatar 2020, que es del 1 al 11 de febrero, como la mayoría de las competencias internacionales se realizará sin fanáticos en las gradas.

Lee También