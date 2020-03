Un exjugador de Puebla le pegó y noqueó a un aficionado

Iván Kaviedes, exjugador de Pumas, le pegó a un aficionado y lo noqueó. El futbolista le habría generado un hematoma en la cabeza debido al fuerte impacto.

En un video de una cuenta de Twitter, "En una Baldosa", se puede ver como el exjugador de Colombia lo persigue al aficionado, lo mide y, finalmente, le pega un puñetazo en el rosto dejándolo totalmente inconsciente.

Esto se debió a que el aficionado estuvo insultándolo antes, durante y después del partido que estaba disputando Kaviedes.

El ex Celta de Vigo y Puebla, entre otros, explicó que la pelea empezó debido a que habían seis hombres bajo efecto del alcohol, que empezaron a insultarlo y a meterse con su familia.

El ecuatoriano Iván Kaviedes fue grabado noqueando a un hincha tras un partido de fútbol amateur.



Según testigos, el agredido habría insultado al ex Argentinos Juniors antes, durante y después del encuentro.#FútbolEcuatoriano ����pic.twitter.com/533p59Z0Te — En Una Baldosa (@enunabaldosa) March 10, 2020

"Los encaré. Eran unos seis. Encaré a uno, pero no le hice nada. Vino uno que me empujó por la espalda y respondí", señaló el Nine.

