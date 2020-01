Un fan de América se largó a llorar por la partida de Guido Rodríguez

En medio de la negociación que llegaría a buen puerto entre América y Betis por Guido Rodríguez a cambio de siete millones de euros están los sentimientos de los fanáticos azulcremas.

De hecho, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales el video de uno de ellos pidiéndole por favor al contención argentino de 25 años que no emigre a España.

"Por favor no te vayas, el Ame te necesita. No manches, ¿qué va a ser de equipo sin ti? Te lo ruega tu amigo, no te vayas. No nos dejes", comenzó.

De cara a comenzar el #Clausura2020 ��... ¿Qué puede ser lo mejor y lo peor que le puede pasar al #América ��? ����



Para nosotros es ESTO: ������https://t.co/6fak52qdFg — América Monumental (@AmeMonumental) January 10, 2020

"Te vas a arrepentir de cambiar todas esas bolsas de oro por el amor que te tenemos todos aquí, especialmente yo. No cambies el dinero por el equipo más chingón de México", le pidió desesperadamente.

Este seguidor de las águilas, quien se hace llamar "Tatata AK-47", es famoso en Instagram y en Facebook por acompañar al Ame a donde juegue de la mano de Miguel Herrera.





Lee También