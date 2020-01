Con poco futbol: el primer año de Diego Lainez en Europa

Diego Lainez es una de las grandes joyas del futbol mexicano. Con tal sólo 16 años y ocho meses debutó nada menos que en el América y poco tiempo después el diario inglés The Guardian lo ubicó entre las 60 mayores promesas del futbol a nivel mundial. Su carrera fue en rápido ascenso y el 10 de enero de 2019, con 18 años, se le dio el pase a Europa cuando el Betis de España compró su pase en una suma de 14 millones de dólares.

Un año después los números dicen que todavía está en proceso de adaptación, lo cual es normal para su temprana edad: 26 fueron los partidos que disputó entre La Liga, la Copa del Rey y la Europa League. Supo convertir un gran gol ante el Rennes por el certamen internacional.

A propósito de su poca actvidad en el club de Sevilla, en los últimos meses se manejó la posibilidad que el talentoso canterano de Las Aguilas vuelva al club que lo vio nacer para tomar minutos.

Sin embargo, recientemente el entrenador del Betis, Rubí, comenzó a darle más minutos y lo hizo entrar desde la banca en las últimas cinco fechas. En diciembre el DT manifestó sobre el mexicano: "En ningún momento me he planteado su salida". "Jugadores de su potencial tienen una capacidad de crecer importante", agregó el entrenador por lo que el 2020 del ex americanista se avisora con muchas más oportunidades luego de un primer año lógico de adaptación.

