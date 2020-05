Un gesto repudiado por los aficionados: Vincent Janssen recomienda a César Montes para Galatasaray

Rayados tiene muy claro cómo es su mercado: más futbolistas se marcharán -lo han hecho Leonel Vangioni y Marcelo Barovero- y otros deberán llegar al club para que no se desestabilice la estructura del elenco comandado por Antonio Mohamed. Entre las posibles bajas, César Montes podría ser otro que emigraría.

El defensor se encuentra en la mira de varios equipos de Europa: Porto (Portugal), Valencia (España), Ajax (Holanda) y Galatasaray (Turquía). Incluso, ya ha manifestado su intención de marcharse al Viejo Continente: "Yo me veo jugando en Europa, espero que se dé pronto. Para eso trabajo día a día y esperemos que no sigan pasando los años y no siga sin cumplir mi reto".

César Montes, defensor de Rayados.

Para colmo, un compañero del Cachorro recomendó a Galatasaray que fiche al zaguero central. Se trata de Vincent Janssen, quien en diálogo con Aksam Spor, expresó: “Puedes explotar en Ajax y FC Porto y luego buscar un salto a la Premier League. En Galatasaray, siempre puedes disfrutar del máximo nivel del futbol jugando en trofeos europeos. Sería exitoso”.

El holandés, de pasado en Tottenham Hotspur jugó en el Fenerbahçe entre 2017 y 2018. Allí disputó 18 partidos oficiales, marcó 5 goles y aportó 4 asistencias. Luego de aquella experiencia, arribó a Monterrey, donde suma 11 tantos y 3 asistencias en 32 duelos oficiales.

Cabe recordar que el defensor tiene contrato con Rayados hasta el 31 de diciembre de 2022; mientras que su cláusula de rescisión está tasada en 10 millones de dólares. Aun así, Monterrey no vería de mala manera venderlo a cambio de millones de la misma moneda.

Lee También