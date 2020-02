Atlanta United y Motagua se enfrentarán este martes por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

El duelo de ida disputado en Honduras finalizó 1 a 1. Roberto Moreira abrió la cuenta a los 34' para el local y al minuto siguiente llegó el empate de Atlanta con gol de Josef Martínez.

¿Cuándo es el partido de Atlanta United vs. Motagua?

El partido de Atlanta United vs. Motagua por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions será este martes 25 de febrero en el Fifth Third Bank Stadium.

Horario y canal de TV según cada país:

Honduras: 19:00 horas por ESPN 2, FOX Sports 2

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET por TUDN, FOX Sports 1

México: 19:00 horas por FOX Sports 2

Argentina: 22:00 horas por ESPN Play

TONIGHT.



�� @MOTAGUAcom

⏰ 8pm ET

�� FS1 | TUDN

�� 92.9 The Game pic.twitter.com/e8qKfg43wI — Atlanta United FC (@ATLUTD) February 25, 2020

