Jonathan Orozco pateó un tiro libre terrible y las redes estallaron

Necaxa se está enfrentando a Tijuana por la decimocuarta jornada del Guard1anes 2020, en un encuentro que ambos tienen la necesidad de ganar para tener posibilidades de jugar el repechaje de la Liguilla. Los locales, que finalmente tienen aficionados en sus tribunas, comenzaron mejor con un gol de vestidor.

A los cuatro minutos de iniciado el partido, Ian González cabeceó dentro del área y puso en ventaja a los Rayos, en una situación en la que Jonathan Orozco podría haber hecho algo más. Evidentemente, de eso se aferró el portero, ya que se animó a patear un tiro libre a favor de los Xolos.

Cuando el silbante cobró la falta, Orozco sorprendió a todos y fue hacia el área rival, agarró el balón y lo acomodó. En lo que podría haberse convertido en una noche memorable para la Liga MX, finalmente no lo fue: Jonathan terminó realizando una ejecución que terminó en la barrera y sin ningún tipo de altura.

Jonathan Orozco se dió la confianza y cobró un tiro libre!!



¿Hace cuanto no veían que un portero cobrará uno? pic.twitter.com/9fpRtwQ45T — 90+1 :rayo::micrófono: (@podcast90mas1) October 17, 2020

Como era de esperar, las redes y principalmente Twitter no perdonaron al portero de 34 años, ya que no podían entender por qué no ejecutó el tiro libre un jugador de campo. De igual manera, desde Bolavip apoyamos que se haya animado y queremos que lo siga intentando.

Caso José Luis Chilavert:

El guardameta paraguayo es todo un referente en cuanto a los tiros libres y goles marcados. Además de su gran nivel debajo de los tres palos, Chilavert es actualmente el segundo portero más goleador de todos los tiempos con sus 102 anotaciones.

JAJAJAJAJA LAMENTABLE JONA OROZCO CON ESE TIRO LIBRE — J. Lara (@jlaram12) October 17, 2020 Jajaja hey! Eso me gustó, a la próxima entra — Ochoa. ���� (@AdrianOchoa78) October 17, 2020 Y se la estrello a la barrera, minuto 25 con riesgo de que te hagan el 2do en un contragolpe sin portero, que manera de enorgullecerse por hacer más show que el rolex — Roñoso (@leoxing93) October 17, 2020 Jona Orozco pateando tiros libres? ���� — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) October 17, 2020

