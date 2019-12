"Voy a morir en el Azteca": Carlos Reinoso

En la noche de ayer, Carlos Reinoso pasó por el programa de Fox Sports, La Última Palabra, y dejó títulos muy interesantes relacionados al América.

Recordemos que el Maestro fue futbolista de las Águilas de 1970 a 1979, donde jugó 364 partidos y anotó 95 goles. Además, levantó seis trofeos y se convirtió en un referente del equipo.

Por otra parte, empezó su carrera como entrenador en el Azulcrema. Lo dirigió entre 1981 y 1984 (ganó un título de Liga MX). Luego, tuvo dos ciclos más: en 1998 y en 2011.

"Para mí ser americanista es jugar y hacer algo importante por y para el América; para mí el hacedor del equipo es la afición, ellos te eligen", comentó el chileno en la entrevista.

Más tarde confesó: "El más americanista de este país soy yo, porque mi vida es el América y me voy a morir en el Azteca, el día que me muera, quieran o no, mis cenizas las van a tirar ahí".

"Hoy no me veo regresando al club. Mi sueño es terminar ahí de asesor o de algo, me gustaría. Mi amor por el América es incondicional, creo que ellos me quieren", sentenció Reinoso.

