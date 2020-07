Voz autorizada: Hernán Cristante avisó que la portería de Toluca está en buenas manos con Luis García

Después de tantas semanas de idas y vueltas, parece que la telenovela de Alfredo Talavera llegó a su fin. Será refuerzo de Pumas de la UNAM para el Apertura 2020 de la Liga MX y Alfredo Saldívar pasará a Toluca. Y aún resta confirmar si también Ramón Pasquel aprovechará la transferencia para emigrar a CU.

Lo cierto es que la portería de los Diablos Rojos sufrirá un cambio drástico, uno raro después de tantos años. El Pollo llegará para competir con el puesto de titular con Luis García y, a final de cuentas, habrá competencia sana y pareja para poder llenarle el ojo a José Manuel de la Torre antes de cada jornada.

Luis García precalentando en Toluca (Getty Images)

Ante esta situación, Fox Sports Radio fue a buscar a una voz autorizada con respecto al arco de los Choriceros. Y es por eso que Hernán Cristante emitió su opinión sobre la modificación que se dará en la institución mexiquense a partir de la venidera temporada.

"TOLUCA NO NECESITA ARQUERO, ESTOY SEGURO, YA LOS TIENE, ME PARECE QUE TODAVÍA SE SIGUEN HACIENDO LOCURAS" #FSRadioEnCasa Cristante sobre la llegada de Saldívar y la marcha de Talavera @andremarinpuig, @FABIANESTAY10, @ruubenrod, @F_Quirarte



➡️ https://t.co/FpOYs1lKf4 pic.twitter.com/Vq7VovKDAn — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 1, 2020

"Si vos me preguntás a mí, yo te voy a responder con lo que me quedé y con lo que vi. Luis García es un arquero de Selección, no tengo dudas de eso. Lo único que necesita es equivocarse en la cancha", aseguró el argentino que tuvo el privilegio de ser el guardameta de Toluca, además de pasar como entrenador.

"En este depurar, en este rearmado, puede ser una buena solución para Talavera en sus objetivos personales. Hoy Toluca no necesita arquero, estoy seguro. Los tiene", cerró Cristante, aprobando no solo a García sino también a todos los prospectos que tienen los Diablos Rojos por detrás.

Lee También