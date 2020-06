William Mejía, Sub 20 de Rayados, habría roto la cuarentena

El coronavirus aún no ha cedido en México, donde las cifras han ascendido a 117.000 casos de contagio y 13.700 fallecidos. El contagio continúa acechando a la población y es un verdadero problema, tanto en la salud como en la economía del país. No es casualidad que se haya cancelado el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Pero, al parecer, algunos todavía no lo han comprendido del todo...

En las últimas horas, se conoció un video de un futbolista de Rayados que indignó a mucha gente. Precisamente, se trata del capitán del Sub 20 del equipo regiomontano William Mejía, a quien se lo vio bailando con amigos en una fiesta.

William Mejía, mediocampista de Rayados. Foto: William Mejía

Dicha actitud ha captado la atención no sólo de los aficionados de Monterrey sino también de todo el futbol mexicano. Y para colmo, como si fuera poco, hace unas horas se acaba de dar a conocer que en la plantilla del equipo de Antonio Mohamed se confirmó el primer caso de Covid-19.





[COMENTARIO AL DÍA ������]



“William Mejía, Eduardo Vargas y Alan Pulido han sido muy criticados por romper la cuarentena. No vamos a poder parar que los futbolistas suban sus excentricidades en redes sociales. Lo van a seguir haciendo”



�� - @WillieMty pic.twitter.com/O0BfuZihVF — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 8, 2020

Mejía está dando sus primeros pasos en el futbol mexicano. De hecho, fue el encargado de sustituir al holandés Vincent Janssen nada menos que en las semifinales del Mundial de Clubes 2019, cuando a Monterrey le tocó caer 2-1 frente al Liverpool.

¿Habrá sido el mediocampista el que contrajo coronavirus? Todavía no hubo precisiones al respecto.

Lee También