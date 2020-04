Yasser Corona reveló su nuevo desafío en el futbol a más de tres años de su accidente

Yasser Corona tuvo que reconstruir su vida después del 1 de febrero de 2017, cuando sufrió un accidente con la playera de Xolos y debió retirarse por una fractura en las cervicales. Tres años y tres meses después, el ex jugador busca nuevos desafíos en el futbol y en una entrevista con Fox Sports narró sus sueños en su carrera profesional.

"Desde el momento en que me pasó el accidente, tenía claro que yo quería seguir en el futbol. Sabía que si no lo iba a hacer jugando, tenía que ser de otra manera y de todo esto que hay alrededor del futbol, lo que más me ha gustado ha sido ser entrenador", indicó el ex defensa de 32 años.

"Tuve la oportunidad de ser entrenador de dos categorías menores en Xolos y la verdad que quedé fascinado", agregó el ex jugador de la Selección Mexicana radicado en Barcelona junto a su hijo de tres años. "Terminé un máster en diciembre y estaba por comenzar con las licencias de UEFA", detalló sobre su formación como DT en Europa que quedó suspendida por la pandemia del Coronavirus.

Corona explicó que busca absorver la mayor información posible para afrontar el reto de dirigir profesionalmente: "Estuve con Paco Palencia platicando para aprender un poco como ha sido su manejo en los clubes que estuvo. Es momento de estar moviéndome, intentando conocer un poco de las maneras que trabajan por aquí".

Por último, se refirió a las imágenes publicadas en marzo en donde se lo vio jugando al futbol con su hijo por primera vez. "Fue increíble porque había jugado un par de veces con él, pero era la primera vez que él quería jugar. Cuando me enseña la foto su mamá, me sentí muy contento de decir 'estoy jugando en un patio con mi hijo' y que era lo que siempre había querido, siempre había soñado cuando tuve el accidente", concluyó.

