Muy a su estilo, divertido siempre, el exfutbolista Yasser Corona volvió a hacer de las suyas en redes sociales, al tirar una ‘bomba’ y huir lentamente.

Parece que el exjugador de Xolos y Gallos fue el único que no se tomó tan en serio las declaraciones de Rafa Puente Jr. en las que aseguró que los periodistas están en una zona de confort.

Y es que de inmediato, los profesionales de los medios salieron a defenderse muy indignados, dando un sinfín de argumentos para desmentir al director técnico del Atlas.

Situación que fue tomada con muy buen humor por el simpático excentral mexicano, quien presumió su diversión al ver que al fin los periodistas tomaron “una cucharadita de su propio chocolate”, pues recordó que los que siempre hacen enojar a entrenadores y jugadores son ellos.

“Ver arder a periodistas deportivos por una declaración, me parece divertido. No les voy a mentir. Generalmente son ellos los que hacen arder a los entrenadores y deportistas”, lanzó Yass con toda sinceridad en Twitter.

No conforme con lanzar el dardo, aplicó el típico “me iré de aquí lentamente” y con el famoso gif de Homero Simpson continuó su hilo en dicha red social, el cual siguió con más imágenes animadas de huidas.

Dicho esto, me voy de aquí. pic.twitter.com/Vr7EwIPpBC — Yasser Corona (@yasscorona) February 13, 2020

Ante los cuestionamientos, aclaró que no entendía cómo es que una persona con tantos estudios, como los periodistas, podían sentirse ofendidos por un comentario como el de Rafa.

“Yo no confundo los roles. Sin duda no pongo a Rafa junto a los periodistas deportivos porque me parece claro su trabajo en televisión. Y es por eso que me causa gracia que alguien con «mucha aula y poca cancha» se sienta ofendido por un comentario así”, sentenció.

Justamente por eso. Yo no confundo los roles. Sin duda no pongo a Rafa junto a los periodistas deportivos porque me parece claro su trabajo en televisión. Y es por eso que me causa gracia que alguien con «mucha aula y poca cancha» se sienta ofendido por un comentario así. — Yasser Corona (@yasscorona) February 13, 2020

Su comentario tuvo mucho éxito en redes sociales, ya que sus seguidores le aplaudieron el atrevimiento.

