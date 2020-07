Zinedine Zidane se deshizo en elogios para con Javier Aguirre: "Siempre lo miro para sacar algo"

Más allá de lo que suceda el sábado, Javier Aguirre hizo lo que parecía imposible: llegar a la última jornada con posibilidades reales de salvar al Leganés del descenso, a pesar de que agarró a un equipo con 5 unidades en 12 encuentros. El Vasco, por estas horas, es reconocido por su labor en el equipo Pepinero, lo que lo llevó a Zinedine Zidane a elogiarlo.

Si Aguirre quería enfrentarse a un Real Madrid, era justamente a este. Y no porque la calidad de sus jugadores haya bajado, sino porque los madrileños no se juegan nada. Ya campeones, los once jugadores de Leganés saldrán al Estadio Municipal de Butarque a disputar una final, por la gloria absoluta, mientras que los de enfrente pueden demostrar signos de relajación por el título ya obtenido.

En la conferencia de prensa previa al partido, Zidane se refirió al estratega mexicano: "Es un entrenador de mucha experiencia, lo valoro mucho porque ha sido y es un gran técnico que ha hecho muchas cosas en su carrera, con muchos equipos a los que ha liderado muy bien".

“Está liderando al Leganés y solo tengo un respeto enorme por estas personas que yo en concreto, desde que soy entrenador, las miro para sacar algo siempre. Esta gente tiene mucho", profundizó el entrenador de la Casa Blanca y poseedor de tres Champions League.

Sin dudas que los partidos hay que jugarlos y el Real no va a ir a menos, pero es importante destacar que Aguirre, pase lo que pase, se ha puesto nuevamente en la boca de toda Europa. Y puede ser aún mejor.

