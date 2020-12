Seattle Sounders vs. Minnesota United: pronósticos y en qué canal ver final de la MLS 2020

Seattle Sounders y Minnesota United se miden este lunes 7 de diciembre en el marco del duelo correspondiente a la gran final de la MLS 2020. Los 'Rave Green' están a un paso del título de su conferencia, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Considerado como uno de los fuertes de candidatos a llevarse la copa esta temporada, Seattle Sounders afronta este nuevo desafío ante Minnesota United con el único objetivo de ganar y celebrar con su hinchada en casa. Los dirigidos por Brian Schmetzer vienen de eliminar al FC Dallas en semis, mientras que los hombres de Adrian Heath golearon al Kansas.

Invictos en sus últimos cuatro partidos, Seattle Sounders buscará extender su buena racha en la final de la Conferencia Oeste. No obstante, la tarea no será para nada sencilla, puesto que enfrente tienen a un Minnesota United que -además de no perder hace 10 duelos- no ha recibido goles en sus tres más recientes presentaciones.

¿A qué hora juegan Seattle Sounders vs. Minnesota United?

Día: Lunes 7 de diciembre

Hora: 21:30 hs (ET) / 18:30 hs (PT) / 20:30 hs (México)

Lugar: CenturyLink Field, Seattle

Seattle Sounders vs. Minnesota United: cara a cara

Enfrentados antes en 34 ocasiones, Seattle Sounders confía en ampliar su ventaja en el historial (15-6-13) ante un Minnesota United que no es capaz de vencerlos desde agosto de 2008. En ese entonces, los ahora visitantes derrotaron por 3-1 a sus rivales, aunque luego estos tomarían revancha en sus siguientes duelos directos. ¿Se repetirá la historia?

¿Dónde ver en vivo el Sounders vs. Minnesota en USA?

El partido por la MLS entre Seattle Sounders y Minnesota United a disputarse el lunes 7 de diciembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. FOX Sports 1 y FOX Deportes serán los encargado de pasar el encuentro en USA, mientras que en México no será televisado.

Seattle Sounders vs. Minnesota United: pronósticos

Como era de esperarse en la previa, Seattle Sounders es favorito a quedarse con la victoria este lunes cuando reciba al Minnesota United. Los 'Rave Green' tienen -145 de probabilidades de llevarse el encuentro, mientras que sus rivales tienen probabilidades de +330. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +280.

Resultado FanDuel Seattle Sounders -145 Empate +280 Minnesota United +330

* Cuotas a través de FanDuel

