VER EN USA | HOY Atlanta United vs. New York Red Bulls EN VIVO: Pronósticos, fecha y dónde ver partido por MLS 2021

Atlanta United vs. New York Red Bulls EN VIVO ONLINE: Este 27 de junio se verán las caras en el partido de la Major League Soccer Cup (MLS) 2021 desde el césped del Mercedes-Benz Stadium. Encuentra todo lo que debes saber sobre este encuentro como los pronósticos, cuando, cómo y dónde ver el encuentro en USA.

En la tabla de la Conferencia Este, Atlanta United que se encuentra en el décimo puesto con un total de once puntos, quedando fuera del grupo de las eliminatorias. Mientras que New York Red Bulls está un lugar encima con doce puntos en la misma conferencia. Es quién tiene mayor posibilidad entre los dos de subir posiciones si llega a ganar en este encuentro.

Los New York Red Bulls han mostrado superioridad con respecto a Atlanta United dado que han logrado llevarse siete victorias de los diez partidos ya jugados entre ambos. Por otro lado, Atlanta Utd solo pudo llevarse un triunfo contra los Red Bulls. Por lo que este es, quizás, su rival acérrimo y al cual debe superar en este torneo, más aún cuando en el anterior encuentro finalizó con una victoria por 1-0 para los New York RB gracias a Caden Clark.

Cuándo y a qué hora juega Atlanta United vs. New York Red Bulls EN VIVO en USA

Atlanta United vs. New York Red Bulls EN VIVO se realizará este 27 de junio a las 12:30 hs (PT) / 15:30 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium.

Día: 27 de junio

Lugar: Mercedes-Benz Stadium

Horario por país Atlanta United vs. New York Red Bulls

Estados Unidos: 12:30 hs (PT) / 15:30 hs (ET)

Perú: 14:30 hs

México: 14:30 hs

Colombia: 14:30 hs

Ecuador: 14:30 hs

Dónde ver Atlanta United vs. New York Red Bulls en EE.UU.

Estados Unidos: MSG GO, Bally Sports South, MSG Plus, MSG, Bally Sports Southeast, ESPN+

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Atlanta United vs. New York Red Bulls pronósticos en USA:

Atlanta United cuenta con una cuota de +120 y es el preferido de las casas de apuestas como el portal FanDuel, quien lo coloca como el ganador de este partido por la semana 10 del MLS 2021. Por otro lado, New York Red Bulls cuenta con una de +210 y esta a solo 10 puntos de diferencia a lo estimado para el empate (+210).

Resultados Cuota Atlanta United +120 Empate +220 New York Red Bulls +210

*Cuotas cortesía de FanDuel.

