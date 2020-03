Ruggeri pidió que a River "no le saquen los puntos" y se pare el fútbol

Sin querer correr el riesgo de exponer a sus futbolistas a sufrir un posible contagio de Coronavirus, River informó el pasado domingo que no se presentaría para disputar el cruce por la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán.

Lógicamente, dado que fue el único club que decidió no disputar su encuentro, un auténtico debate se generó con el correr de las horas: ¿el Millonario debería de ser sancionado por su actitud o la misma se encuentra más que justificada?

"ESPERO QUE A RIVER NO LE SAQUEN LOS PUNTOS Y SE PARE EL FÚTBOL"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri fue contundente con la postura del Millonario: "Lo banco a Ponzio y a River a morir. Espero que jueguen el partido cuando lo tengan que jugar". pic.twitter.com/a12bUzLdoK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 16, 2020

Este lunes, dedicándole unos cuantos minutos al debate que se apoderó de los medios de comunicación en el último fin de semana, en 90 Minutos también hubo tiempo para hablar sobre la determinación que tomó La Banda el pasado viernes.

Desde el exilio, dado que decidió quedarse en su hogar para hacer 'home office', Oscar Ruggeri se puso del lado de River y apoyó la decisión que el Millo tomó.

Entregándose al hecho que la Superliga Argentina y el Tribunal de Disciplina serán los encargados de evaluar la situación y la posible sanción en cuestión, el Cabezón arremetió: "Espero que a River no le saquen los puntos, que River juegue el partido cuando corresponda y los jugadores se junten y se pare el fútbol".

Manifestando que él apoyaría la decisión si aún fuese futbolista y capitán de un equipo argentino, el ex jugador agregó: "No puedo creer que se pare todo y el fútbol se siga jugando a puertas cerradas. A Ponzio lo banco a morir, si yo fuese el capitán de otro equipo no jugaría tampoco".

Lee También