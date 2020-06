A Barovero le preguntaron si va a volver a River: "No terminó el fútbol argentino para mí"

Marcelo Barovero se va a jugar a Europa. A sus 36 años. Su primer desafío afuera de América. Precisamente, a España, uno de los países con mejor nivel de todo el continente. Pese a todo eso, realmente es insólita su elección para muchos. De la Liga MX a la Segunda B de España, es decir, a la tercera categoría de dicho país. El tiempo dirá si fue un paso hacia atrás en su carrera profesional.

Este miércoles, casi 24 horas después que Antonio Caselli, dueño del Club Fútbol Burgos confirmara su pase, Barovero habló en una entrevista con TyC Sports y explicó las razones de su salida de Rayados de Monterrey, donde había ganado dos títulos (el Torneo Apertura y la Concachampions) y era uno de los jugadores más queridos: "Me motiva mucho esta posibilidad en todo sentido y para el final de la carrera, las motivaciones son lo que te moviliza. Me abren las puertas de España y con un lindo proyecto", aseguró después de dar detalles que el contrato será por dos temporadas, es decir, cuando tenga 38 años.

Además, respondió sobre la posibilidad de tener una segunda etapa en River, donde alcanzó su máximo nivel como arquero: "No terminó el fútbol argentino para mí, me preguntaron hace poco por el regreso y no lo descarté. No miro tanto para atrás, analizás las posibilidades que te ponen sobre la mesa y gran parte de acá en adelante pasa por la motivación". En el Millonario logró seis títulos en apenas dos años.

"Nunca sabemos lo que puede pasar. Miro para adelante. Viví una etapa maravillosa y única, con una despedida que jamás voy a olvidar. De ahí descartar que nunca más voy a pisar el Monumental, no lo pienso. Me siento pleno, después pasa por las necesidades, si te abren las puertas o no, de la actualidad de uno", agregó Barovero.

Por último, hasta opinó sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River: "A todos nos gustaría que sea con Marcelo de técnico, con Ramón también vivimos cosas lindas, siempre el banco de River está ocupado por grandes personas y técnicos. Fui afortunado en tener a los dos más ganadores del a historia. Ojalá Marcelo se quede a vivir ahí". Sin dudas, el campeón de América de 2015 está en la recta final de su carrera como profesional, aunque todavía le quede mucho por vivir.

