A Boca se le cayó un refuerzo: "Tesillo se queda aquí con nosotros"

Será un mercado austero para Boca Juniors, vigente campeón de la Superliga Argentina.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo prescindió ya de Junior Alonso, quien emigró al fútbol brasilero argumentando problemas famliares.

La situación económica del país será sin dudas uno de los temas que complicará las negociaciones para buscar un sustituto acorde.

El consejo de fútbol apuntó los cañones a México, donde juega el colombiano William Tesillo.

Actualmente en el León, el defensor parecía el reemplazante idóneo al poder jugar como segundo central y lateral izquierdo.

Sin embargo, su entrenador salió a aclarar que no hay chances de que sea transferido al fútbol argentino en el corto plazo.

#Boca Ignacio Ambriz: "Ayer hablé con los dueños de @clubleonfc, salió el tema de @williamtesillo. Ellos me CONFIRMARON que se queda aquí con nosotros, en nuestro club. La directiva lo considera clave para nuestro proyecto, por eso no quieren que se vaya" pic.twitter.com/qXCHBPZmfD — De una con Niembro (@deunaconniembro) July 17, 2020

"Ayer hablé con los dueños del León, salió el tema de Tesillo. Ellos me confirmaron que se queda aquí con nosotros, en nuestro club. La directiva lo considera clave para nuestro proyecto, por eso no quieren que se vaya. Me interesa mucho la parte humana, el jugador debe estar donde esté a gusto y cómodo. La esposa me dijo que estaba feliz en la ciudad, los dirigentes me dijeron que no se va a ir de nuestro club pero recién mañana hablaré con él", lanzó el técnico del León Ignacio Ambriz. ¿En qué queda?

