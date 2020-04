A Buffarini le pidieron una canción de Boca y empezó: "Cuando me muera..."

La llegada de Miguel Ángel Russo ha potenciado varios rendimientos individuales. La consagración de la Superliga Argentina 2019/20 es el fiel reflejo de ello.

Tal vez uno los casos más notables de eso ha sido Julio Buffarini, quien había cerrado un mal 2019, donde había perdido el puesto con el juvenil Marcelo Weigandt en un momento del año.

Sin embargo, el lateral derecho se recuperó y hoy es uno de los preferidos de los hinchas. Justamente, este viernes respondió varias preguntas de los fanáticos.

Una de ellas fue elegir su canción preferida de la hinchada de Boca y el defensor, que es hincha del club desde chiquito, no dudó.

"Hay muchas pero me gusta: 'Cuando me muera no quiero nada de flores, yo quiero un trapo que tenga estos colores. Y dale, dale, dale, dale, dale Bo", cantó.

¡Un capo!

#BuffaResponde | @jabuffarini y una entrevista con los hinchas de #Boca.



La preparación física en tiempos de cuarentena, sus hobbies en los tiempos libres, el gol que más gritó, su canción favorita de la hinchada... ¡Y muchos temas más!



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/FrTNTUa1xa — Boca Jrs. Oficial (desde ��) (@BocaJrsOficial) April 17, 2020

