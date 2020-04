Palermo contó en qué momento quiere ser el entrenador de Boca

Martín Palermo ha estado, está y estará identificado para toda la vida con la historia de Boca. Ser el máximo goleador histórico del club, ganar absolutamente todo lo un futbolista profesional puede llegar a aspirar y ser figura de los partidos más gloriosos de la historia de la institución es un legado muy grande para un jugador de fútbol. No obstante, el Titán, como lo ha demostrado a lo largo de toda su vida, quiere siempre escribir un capítulo más.

Apenas colgó los botines y tuvo su despedida en la Bombonera donde se llevó hasta un arco del estadio para su casa, el exdelantero empezó a preparar su regreso a su segunda casa. Empezó a preparse como entrenador y se ha asentado con la dupla técnica que hoy conforma con Roberto Abbondanzieri. Empezó en Godoy Cruz, tuvo un irregular paso por Arsenal, se recuperó con creces en Unión Española y su última experiencia fue en Pachuca.

Este viernes, Palermo dio una entrevista con Líbero y volvió a hablar de sus ganas de volver a Boca, ésta vez como director técnico y desde el banco de suplentes: "Lo más importante de cuándo y cómo llegar es que quien esté a cargo esté convencido de que es el momento para que yo sea el entrenador. Tiene que ser por ese convencimiento y no por una necesidad de lo que genera mi nombre".

Martín Palermo en #Líbero sobre la posibilidad de alguna vez ser entrenador de Boca... ¿se dará? pic.twitter.com/lgNRxwtFJK — Libero (@Liberotyc) April 17, 2020

Además, agregó y dio detalles de cuándo quiere ser el DT de Boca: "Cuando salió Guillermo, por lo que me enteré no quería que el técnico de Boca vuelva a ser un exjugador representativo del club y me pareció correcto. Yo lo que quisiera es que, el día que me vayan a buscar sea porque están convencidos de que es mi momento. Cuándo, no lo sé, pero no hay que apresurarse".

Por otra parte, se refirió al presente de Carlos Tevez, quien volvió a demostrar su mejor versión y a ser pieza fundamental de Boca: "No sorprende porque uno sabe el nivel que tiene Carlitos. El tema siempre es saber explotar a un jugador como se lo supo aprovechar mucho en este último momento con la llegada de Miguel, que le dio un lugar importante que hizo que Carlos se sienta importante en el equipo y que sea la bandera. Desde ese lugar, Carlitos tomó el protagonismo que necesitaba".

