A Gallardo le recordaron su accionar del pasado para tildarlo de hipócrita

Después de muchos meses, Marcelo Gallardo ayer habló en conferencia de prensa. El entrenador de River habló de todo, durante una hora, en la previa del choque ante Sao Paulo por la Copa Libertadores. Se refirió a la inactividad que tiene su equipo, a distintas decisiones de Conmebol en medio del Coronavirus y al tiempo que lleva el fútbol argentino sin un plan para volver a la normalidad.

En este último punto, el Muñeco fue durísimo: "En el fútbol argentino parece que es todo al voleo. Que fines de septiembre, que mediados de octubre... Vemos, vamos viendo, pero nadie ve nada. Ahora está de moda el off the record. Nadie se expone a decir nada. Nadie sabe nada y todos tiran sin ninguna certeza ni claridad. Yo no soy un idiota que no sabe que estamos en pandemia, estamos por salir del país a jugar un partido de fútbol y eso lo aceptaron todos acá".

Contradicción en #Gallardo. Se queja del mucho tiempo que hace que el fútbol está parado, y fue él mismo quién aceleró el proceso de paro al no presentarse ante At. Tucumán cuando había dos casos de coronavirus en Arg. En aquel momento, el Ministerio d Salud decía q podía jugarse — Daniel Retamozo (@DanielRetamozo) September 15, 2020

Por esta frase, muchos en las redes sociales le recordaron a Gallardo que él fue el primero en decidir parar el fútbol (no se presentó a jugar ante Atlético Tucumán) cuando la pandemia recién estaba empezando. ¿Por qué lo hizo? Para cuidar a sus futbolistas. ¿Y ahora?

El periodista de Fox Sports, Daniel Retamozo, disparó: "Contradicción en Gallardo. Se queja del mucho tiempo que hace que el fútbol está parado, y fue él mismo quién aceleró el proceso de paro al no presentarse ante At. Tucumán cuando había dos casos de coronavirus en Arg. En aquel momento, el Ministerio d Salud decía q podía jugarse".

Gallardo quiso parar el fútbol con 3 casos, exponiendo a Atlético Tucumán en Buenos Aires. Luego, se quejó que el mismo no volviera en el peor momento de la pandemia. También apuró a Instituto a jugar con pibes con Copa Argentina y ahora se queja por si le toca a él. Hipocresía. — Lucho Torres Toranzo (@ltorrestoranzo) September 15, 2020

Hubiese sido más que positivo que algún periodista de los que estaban ayer en la conferencia de prensa le pregunten sobre esta contradicción, pero eligieron todas consultas donde no se busque incomodar al entrenador.

Lee También