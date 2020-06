A los 39 años, D'Alessandro no le cierra las puertas a otro regreso a River

En 2016, y, cuando parecía que ya nunca retornaría a River Plate, Andrés D'Alessandro sorprendió a propios y extraños volviendo a ponerse la camiseta del conjunto del barrio porteño de Núñez.

A pesar de su ya elevada edad, el talentoso volante ofensivo mostró muy buenos rendimientos y aportó cinco goles y cuatro asistencias como consecuencia de sus 30 partidos oficiales en esta nueva etapa.

Lo que siguió después es conocido: D'Alessandro volvió a Internacional de Porto Alegre, su segunda casa. Y allí se mantiene hasta el día de la fecha, momento en el que ya tiene 39 años de edad y empieza a vislumbrar su retiro.

De todas maneras, el hombre que también jugó en Wolfsburgo, Portsmouth, Real Zaragoza y San Lorenzo de Almagro no le cierra las puertas a una última aventura en el Millonario para colgar sus botines allí.

"Ya estoy con 39 años y quiero tomarme todo con tranquilidad, no es que vaya a parar de jugar a fin de año pero quiero ver cómo llegó físicamente, mentalmente y después tomar una decisión", comenzó expresando al respecto.

"Si llego a fin de año cansado y mentalmente no quiero saber más nada, tomaré la decisión. Pero hoy no, hoy todavía me siento con ganas, me siento con fuerza para levantarme temprano porque me gusta, amo el fútbol", añadió.

"Si no pasa nada raro terminaré en el Inter, pero no le cierro las puertas a River, el club que me las abrió y también porque tengo familia en Argentina y a mis viejos les encantaría por ahí", completó en diálogo con 'EFE'.

