Abel Aguilar tomó quizás la decisión más difícil para un futbolista, esa que les cuesta a muchos y que después se terminan arrepintiendose por no hacerlo a tiempo: dar por finalizada su carrera como profesional.

Los mensajes de agradecimiento y apoyo para Aguilar no se hicieron esperar por su destacado paso por la Selección Colombia y diferentes equipos como el Udinese, Real Zaragoza y Deportivo Cali.

En una entrevista concedida al programa ‘Primer Toque’, de Win Sports +, Abel habló de varios temas, pero uno de los que más llamó la atención fue la explicación sobre por qué Pékerman lo sacó de la titular en el partido por cuartos de final contra Brasil en el Mundial de 2014.

“Quería hablarte de lo que pasó en Brasil. Nunca lo hablamos yo tomé una decisión pensando lo mejor para el equipo, yo sentí que a James lo iban a referenciar y Freddy (Guarín) tenía media distancia. Yo sé que eso te dolió mucho y a mí también, después analice y no sé si tome la decisión adecuada”, contó Aguilar sobre lo que le dijo el DT argentino.

Otros de los secretos que reveló el exjugador fue la difícil situación que se vivió luego de la derrota con Paraguay el 5 de octubre de 2017 y que puso en vilo la clasificación de la Tricolor al Mundial de Rusia 2018.

“Se acabó el partido, llegamos al hotel y entró a la habitación de David (Ospina) y estaba hundido. Me puse hablar con él y me dijo esto es muy duro, la gente me está dando muy duro. Yo le dije tranquilo la conciencia debe estar tranquila, todos nos hemos equivocado. En esos momentos uno piensa en la familia y fue muy duro. Me acuerdo que le dije tranquilo que lo vamos a sacar adelante”, sostuvo Abel acerca del difícil momento que pasó el arquero David Ospina.

