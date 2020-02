Sigue el cruce de informaciones de lo que habria pasado en la conversación entre James Rodríguez y Carlos Queiroz en la cual se afirmó que el jugador dijo que no vendría a la Selección Colombia a ser suplente.

"Queiroz dijo que no podía asegurarle titularidad a James o si no estaba jugando, no podía asegurarle la titular. Y James le dijo que él no venía a la selección a ser suplente", fueron las palabras del periodista Javier Hernández Bonnet, el pasado lunes, en la emisora Blu Radio.

Obviamente esta situación abrió una polémica grandísima en el país y desde varios sectores se empezó a hablar sobre la posibilidad de una Selección sin James y de que habría desde ya un cortocircuito entre el jugador y el DT.

Sin embargo, este miércoles, en el programa el VBAR, de Caracol Radio, el periodista Diego Rueda, uno de los más enterados del entorno del equipo nacional, contó lo que verdaderamente habría pasado en la conversación.

"Se hizo una reunión, se le dijo que no le garantizaban titularidad, que por ahora no se le podía garantizar titular. Que no iba a arrancar. Simplemente James dije que es algo difícil, porque es una figura, una estrella, a cualquiera no le gustaría. Pero nunca dijo, nunca, "No voy a ir", fueron las palabras de Rueda.

Y agregó: Estará en la convocatoria que se realizará el día 16 de marzo. Los jugadores se bloquean el 8 de marzo. James estará acá, pero no le han garantizado titularidad. "La noticia la tenemos confirmada, lo que escuchen en otro lado… Él nunca ha dicho que no va a venir y estará aquí el día 23″.

