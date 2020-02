En las últimas horas, la versión que indicaba que "James solo vendría a Colombia a ser titular", se empezó a caer. Al parecer, el futbolista nunca impuso condiciones a Queiroz para vestir la camiseta amarilla.

En los últimos días, el principal tema de conversación sobre la Selección Colombia tiene que ver con James Rodríguez. El '10' no la está pasando nada bien en el Real Madrid y muchos se cuestionan si debería ser convocado para la primera doble fecha de Eliminatorias.

De hecho, se supo que Queiroz estuvo en Madrid y no fue solo para ir a ver la Champions en el Wanda Metropolitano. Antes de eso, se encontró con James y ahí comenzaron las especulaciones. Según se informó, el portugués le habría dicho que no le garantizaba la titular y el '10' le habría contestado: "yo a la Selección no voy a ser suplente".

Esa versión, por el momento, fue desmentida. Al parecer, la primera parte del cuento es verdad. Queiroz avisó a James que no tiene el puesto ganado en la Tricolor. La segunda parte, cojea. Al parecer, el colombiano nunca respondió así.

En todo caso, la gran pregunta que empezó a surgir es: ¿cómo se filtró el contenido de esa conversación? Por supuesto, los primeros descartados son los involucrados en la reunión. Sin embargo, hubo un tercero que estuvo en esa comitiva y fue Mario Alberto Yepes. Apuntan a que él soltó la información y por eso terminó llegando a la prensa.

¿Alguien ha pensado en el papel de Mario Alberto Yepes?



Es decir, ¿entonces él, como experimentado, qué pitos tocó en la conversación entre James y Queiroz?



¿Quién filtró (si es cierto) lo que dijo el DT y lo que dijo el jugador en esa charla? Si se supone que estaban los 3 — Juan Pablo Arévalo L (@ArevaloJuanP) February 25, 2020

