Abogado de Libertad: "Es una posibilidad pedir los puntos ante Boca"

Mucho más que tres puntos se jugarán el jueves en Paraguay entre Libertad y Boca por la tercera fecha de la fase de grupos de una Copa Libertadores que recién ayer retomó su actividad luego de varios meses de pausas por culpa de la pandemia mundial que sigue vigente.

El gran debate en torno a dicho compromiso tenía que ver, días atrás, con que los dirigidos por Ramón Díaz llegaban con mucho rodaje ya que el torneo local en su país se había retomado, mientras que el conjunto de La Ribera recién había retomado los entrenamientos hace unas semanas sin siquiera haber trabajo con pelota de manera formal.

Pero eso quedó en el pasado cuando un brote masivo de coronavirus impactó al plantel de Miguel Ángel Russo, afectando a 22 futbolistas que de a poco se fueron recuperando. Sobre la marcha, Conmebol anunció un cambio en sus protocolos y avisó que aquellos que seguían dando positivo, pero ya habían pasado al menos 14 días desde su contagio, podían viajar e incluso jugar el partido.

Claro, la polémica estalló y desde los locales sacaron un comunicado pegándole a todos, en protesta por dicha medida. De igual manera, el ente que rige al fútbol en Sudamérica se mantuvo firme con su postura y el 'Xeneize' viajará con la mayoría de sus nombres más fuertes, estando todos a disposición del DT.

Más allá de esto, fue Gerardo Acosta, abogado de Libertad, quien manifestó que para ellos la lucha no está teminada: "Es algo totalmente inusual. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, las circunstancias que rodean al caso son algo completamente nuevo. Vamos a avanzar con cautela sobre el caso. El pedido de la pérdida de puntos es una posibilidad, algo que podría darse en este caso, por parte de Libertad", anunció.

En diálogo con La Deportiva AM 1120 de Asunción, agregó. "Son jugadores que no son elegibles para el partido específico y eso puede dar lugar a sanciones disciplinarias por parte de la Conmebol. Vi el comunicado de Conmebol, rápidamente, y no cambia en nada la postura del club Libertad. Esperamos que ellos respondan al comunicado y se expidan al respecto".

Veremos qué sucede tanto dentro como fuera de la cancha...

