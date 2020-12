Arregui, de Huracán: "Los foules siempre son para Boca"

Muy enojado se fue el plantel de Huracán de la cancha de Boca luego de la derrota por 3-0 en una nueva jornada de la Copa Diego Maradona.

El conjunto de Miguel Ángel Russo superó ampliamente a su rival, pero todo comenzó con polémica cuando a los cuatro minutos le anularon mal un gol al 'Globo' que podría haber cambiado el desarrollo del partido.

Sobre eso habló Adrián Arregui en conferencia de prensa, quien además apuntó que cosas similares le suceden cada vez que juega en la Bombonera.

"La verdad es que así es muy difícil. Siempre es lo mismo. Es un gol anulado que estaba bien posicionado, una mano fuera del área del arquero, los foules siempre para Boca", comenzó.

Y siguió: "Es una realidad. Lo quiero decir porque la justicia nace desde ahí. Después nosotros nos quejamos en el país por la justicia que tenemos".

Para cerrar, profundizó: "No es la primera vez que vengo a la cancha de Boca. Vine muchas veces y siempre es muy fácil. Lo quiero remarcar porque uno hace un esfuerzo muy grande y a la primera de cambio no es nada, o es foul, o no es penal, o es amarilla para el otro. Así es muy difícil. No es una justificación, pero lo sufrimos”.

