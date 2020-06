Agüero estaba en vivo y Riquelme le mandó un mensaje por el cumpleaños

Este martes, Sergio Agüero cumplió 32 años de edad y lo festejó de la mejor manera. ¿Cómo? ¡Haciendo streaming! Aunque hace unas semanas había dicho por el regreso a los entrenamientos con el Manchester City podría dedicarle menos tiempo, el Kun se hizo el espacio.

Incluso en el día de su cumpleaños, el delantero de la Selección Argentina nos divirtió a todos con los mensajes que le llegaron.

¿Uno de los momentos más curiosos? Sin dudas, cuando el Kun mostró que Juan Román Riquelme le mandó un mensaje de voz.

Por su cara, el máximo ídolo de Boca lo retó por algo, pero se lo tomó con mucho humor el atacante.

"¿Qué hacés, Juan? En la cuarentena no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play. Tampoco me retés así. Ya Agustín debe estar enorme, ya le voy a guardar la camiseta para él. Yo le voy a dar la mía, pero sí está groso qué querés que haga. Un abrazo grande, pa", le respondió.

¡Cracks!

¿Y si te llama #Roman para tu cumple?



El gran Juan Román #Riquelme le envió un saludo a @aguerosergiokun por su cumpleaños. Parece que también incluyó un reto (?) del ídolo de Boca ������ pic.twitter.com/TKATKcD0ey — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) June 2, 2020

