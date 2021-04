Alarma en Boca: aislaron a otro jugador por síntomas de COVID-19

El coronavirus no está dando tregua en el fútbol argentino y en Boca parece no ser la excepción. Esta semana, el Xeneize no contó con la presencia de Agustín Obando, quien venía dando negativo en los hisopados pero continúa teniendo síntomas. Desde ayer, Nicolás Capaldo tampoco se sintió bien y, a diferencia del otro juvenil, dio positivo y fue aislado automáticamente.

Naturalmente se encendieron todas las alarmas en el Mundo Xeneize, y más aún cuando otro futbolista manifestó síntomas antes de la práctica de hoy. Gonzalo Maroni, quien viene sumando muchos minutos en la temporada, llegó al entrenamiento con fuertes dolores de cabeza y no se entrenó por precaución.

El ex-Talleres fue hisopado y dio no detectable en COVID-19, pero fue aislado por protocolo y hay temor de un falso negativo. En las próximas horas volverá a ser testeado, pero ya quedó automáticamente descartado para el choque del club de la Ribera ante Unión de Santa Fe.

De esta manera, Miguel Ángel Russo ya tiene tres jugadores que serán baja para este fin de semana, los tres por COVID-19. Por otra parte, todo indica que para esta jornada se puede dar la vuelta de Edwin Cardona, quien ya está recuperado del desgarro que sufrió en la previa al choque ante River.

+ El brote de coronavirus que ya tuvo Boca

Cuando el fútbol estaba a punto de regresar tras el largo parate de 6 meses, el Xeneize tuvo a casi todo el plantel afectado, lo que casi lo hace viajar con muchos juveniles a la Copa Libertadores. Si bien nunca oficializaron quienes fueron exactamente los que padecieron coronavirus, Maroni fue uno de los que no había tenido en ese momento. De hecho, fue titular en el reestreno del club de la Ribera ante Libertad.

