Alarma por Teófilo Gutiérrez: Junior recibió oferta formal para venderlo

“Mi etapa en Junior está terminada. Estamos tratando de llegar a un acuerdo en las próximas horas. Mi primera elección siempre ha sido Junior, pero de pronto ellos tienen algo mejor para la afición”. Esas fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez el pasado 24 de diciembre del 2020 y hasta hoy su renovación con el Junior de Barranquilla es un misterio.

El próximo 30 de junio termina el vinculo del delantero con el club y en las últimas horas se ha hablado de la posibilidad real de que Gutiérrez no siga más con el Junior ya que por parte de las propias directivas se habría filtrado que no continuará. De hecho, todavía no hay una comunicación con el jugador para confirmar su quedada.

Lo que sí se pudo confirmar, este miércoles, es que al equipo barranquillero habría llegado una oferta formal para llevarse a Teo por los próximos dos años. El club que está interesado es el Al-Nasr de los Emiratos Árabes, que en la dirección técnica tiene al argentino Ramón Díaz, que ya dirigió al colombiano en el año 2013, en River Plate.

El periodista Fabio Poveda, quien está bien informado sobre la actualidad del Junior de Barranquilla aseguró que el contrato por Gutiérrez sería por dos años, empezando desde el próximo julio, una vez termine el vinculo de Teófilo con el club tiburón y pueda hacerse la transferencia que dejaría sin uno de sus mejores hombres al fútbol profesional colombiano.

Aunque todavía no hay nada oficial, también es cierto que Teófilo ha asegurado en varias entrevistas que su máxima prioridad es quedarse en el Junior, pero aún los directivos no se han comunicado con él para una extensión de su contrato.

