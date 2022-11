El estado de salud de Pelé vuelve a disparar las alertas en Brasil. La leyenda de la Canarinha ha sido nuevamente ingresada al hospital y creció la preocupación. Ante toda esta situación de nerviosismo, ha salido su hija, Kely Nascimento a aclarar todo.

El Rey Pelé ha estado bajo la atención de todos por su estado de salud desde hace meses. La leyenda de 82 años ha estado luchando contra el cáncer y ha sido ingresado al hospital en distintas oportunidades. Ahora el brasileño ha vuelto a a disparar las alarmas.

Según informa ESPN, el campeón del mundo fue trasladado de forma inesperada al hospital Albert Einstein en la ciudad de Sao Paulo este martes 29 de noviembre. A diferencia de las ocasiones anteriores, el traslado de Pelé al centro médico no estaba programado.

La fuente asegura que la leyenda no estaría respondiendo a las quimioterapias y estaría en proceso de evaluación de los órganos comprometidos por el cáncer metastásico. Sin embargo, su hija, Kely Nascimento ha publicado un comunicado aclarando que la situación de su padre no es grave.

Fuera de peligro

La hija del exjugador ha desmentido el estado de alarma. "Mi papá está internado, está regulando medicación. No voy a subirme a un vuelo para correr allí. No hay sorpresa, no hay emergencia. Realmente apreciamos todo el cariño y amor que transmites."