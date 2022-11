Luis Enrique aseguró que no evitará el cruce con Brasil en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

No le teme a nadie: Luis Enrique desafió a Brasil en Qatar 2022

La Selección de España tiene el boleto a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 casi en la bolsa, pero aún resta cerrar el pase y definir si serán primeros o segundos de grupos. Muchos hinchas han pedido a Luis Enrique forzar el segundo lugar para evitar el posible cruce con Brasil en cuartos de final. La respuesta del DT ha sido contundente.

¿Cuándo se juegan los octavos de final? Consulta nuestro calendario de partidos del Mundial de Qatar 2022

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro entre España y Japón por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. La Roja está a un paso de concretar la clasificación y muchos hinchas ya se preocupan por los posibles cruces. De ser primeros de grupo, es posible que se encuentren con Brasil en unos hipotéticos cuartos de final.

El seleccionador fue claro con respecto al puesto a pelear en el Grupo E en la última fecha. "Hemos reflexionado sobre esto y no lleva a nada especular porque puedes caer eliminado en los últimos quince segundos. Nosotros queremos quedar primeros" .

"No miramos los rivales de octavos ni a Brasil en cuartos. No hay que hacer las cuentas de la lechera. En el deporte de alto nivel no hay especulaciones. Para ganar un Mundial hay que ganar a todos los que te toquen y ese es el objetivo" añadió el entrenador español.

Objetivo claro

Luis Enrique dejó en claro que desea enfrentar a Brasil. "Ojalá sea Brasil el rival porque eso significa que acabamos primeros y pasamos octavos. Brasil siempre es favorita a ganar el Mundial, como siempre. Del resto de las selecciones me quedo con las diez primeras del ránking FIFA. Francia ha ganado con contundencia".

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22