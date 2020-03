Alberto Fernández: "No voy a declarar el Estado de sitio por unos estúpidos"

Alberto Fernández en @AmericaTV :



��️ "No voy a declarar Estado de sitio por unos estúpidos"



��️ "Los detenidos son gente inconsciente, son estúpidos, básicamente"



��️ "No me va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena" pic.twitter.com/lG3HZh0uOu