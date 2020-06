Alberto Fernández explicó su charla con Gallardo: "Es un hombre que respeto y admiro"

En las últimas horas, Alberto Fernández sorprendió a propios y extraños al comunicarse con Marcelo Gallardo. En dicha conversación, el presidente de todos los argentinos se refirió al posible retorno del fútbol.

Como era de esperarse, este diálogo del máximo mandatario de la República Argentina con el director técnico de River Plate despertó la polémia en diversos sectores que emitieron sus cuestionamientos.

Como consecuencia de ello, este sábado, en declaraciones brindadas a 'TyC Sports', el propio Alberto Fernández ofreció precisiones sobre su charla con el entrenador más destacado del fútbol argentino en la actualidad.

"Es un hombre que respeto y admiro mucho por su conducta y calidad como jugador y director técnico", comenzó exteriorizando el presidente argentino sobre el estratega de la formación del barrio porteño de Núñez.

"River fue el primero que planteó no jugar. La charla con él me sirvió mucho porque hay aspectos que el hincha no tiene en cuenta y tienen que ver con la realidad del deporte", siguió expresando Alberto.

"Estuvimos viendo lo que pasa en el mundo. Para los argentinos es un tema muy importante, todos extrañamos ver a nuestros equipos, pero hay que moverse con cautela. Y si convoca multitudes es doblemente complejo", finalizó.

+ Este sábado, Gallardo está cumpliendo seis años al frente de River:

Lee También