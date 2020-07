Alberto Fernández sobre Gallardo: "Un hombre honorable y con una cabeza distinta en el fútbol"

Alberto Fernández habló en Radio Con Vos y tocando varios temas relacionados con la pandemia, también habló del fútbol.

En ese contexto, se refirió a la charla que tuvo con Marcelo Gallardo unas semanas atrás, para dialogar sobre una posible vuelta a los entrenamientos.

"Hace un tiempo atrás, invité a charlar a Gallardo. Tengo una enorme respeto por Gallardo, me parece un hombre honorable y con una cabeza distinta en el fútbol", comenzó diciendo.

Luego, detalló: "Le dije, '¿por qué River tan tempranamente cuestionó el tema del fútbol?. Finalmente el fútbol, si no hay público, estamos hablando de 22 personas que juegan al aire libre en una campo de 10 mil metros cuadrados, ¿cuál es el riesgo?'".

Y el DT de River le contestó: "'No es que en los clubes son toda gente pudiente y cada jugador vive en una casa en Puerto Madero'. El plantel de River, en su mayoría, son chicos muy jóvenes, de menos de 20 años, que viven con sus padres, que viven en barrios del Gran buenos Aires, y la única preocupación que tienen es que si se contagian pueden contagiar a sus padres. Y son ellos los que no quiere arriesgarse, y tienen razón. Yo me pregunto, a ese chico que siente eso, ¿tenemos que exigirle que vaya a jugar un partido de fútbol al epicentro de la pandemia? Porque en este momento el epicentro es América del Sur'".

Para cerrar, contó: "Con el fútbol me quedó muy grabado lo que me dijo Gallardo, porque no es un problema centralmente de los clubes, que seguramente tienen sus intereses, el fútbol es un negocio, mueve dinero, todo eso lo entiendo. Pero hay que ponerse en la cabeza y cuerpo de ese jugador que tiene que volver a su casa a vivir con sus padres, con esos miedos encima".

