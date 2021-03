El Chori Domínguez sacó a la luz cómo fue el llamado con Cavenaghi apenas se confirmó el descenso de River

Luego de una promoción que mantuvo a todos expectantes hasta el final, el 26 de junio de 2011 River quedó condenado a jugar la próxima temporada en la B Nacional al perder su correspondiente serie contra Belgrano.

De forma sorpresiva, emprendiendo un regreso poco esperado, en el Millonario no tardaron en confirmarse los retornos de nada más ni nada menos que Fernando Cavenaghi y Alejandro Domínguez, dos ex futbolistas de la institución. Dispuestos a ayudar al Millonario en uno de los momentos más delicados de su historia, el Torito y el Chori se convirtieron en nuevos refuerzos del club para retornar a la primera división.

En diálogo con Jugador 23, programa de TyC Sports, Alejandro, que terminó siendo clave y fundamental para encaminar el ascenso de River en aquel entonces, recordó cómo fue la conversación que mantuvo con Cavenaghi apenas se consumó el descenso del cuadro de Núñez. "No me convenció, pero el que me lo dijo fue él en ese momento. Estaba con mi mujer viendo el partido, y enseguida hablamos con Fernando. '¿Y si lo intentamos?', me dijo. Ahí empezamos a movernos un poco. Él con su familia, yo con la mía", recordó.

Por otra parte, trasladándose a toda la tensión que existía en torno a ellos, Domínguez manifestó: "Había una presión muy grande. En ese momento, todos los problemas y cosas caían sobre nosotros dos, más allá de que teníamos la ayuda del Lobo Ledesma y Jony (Maidana)",

