Alejandro González: "Llego con intención de no irme de Sporting Cristal"

Alejandro González tuvo su primera experiencia en un equipo fuera de su natal Uruguay, el 2009, cuando llegó a Sporting Cristal con apenas 19 años. El defensor hoy tiene 32 años y tendrá su segunda etapa en el equipo rimense.

En entrevista a RPP, el zaguero contó algo de su planificación en Cristal a largo plazo: "Llego a Sporting Cristal con la idea de no irme. Elegí ese club porque es un lugar donde creo que me gustaría pasar los últimos años de mi carrera".

Agregó: "Es normal que el jugador de fútbol con los años y experiencia vaya creciendo, que uno entienda mejor el juego. Yo no puedo garantizar que en el 2009 se fue Alejandro González y ahora llega Paolo Maldini, pero sí un jugador que evolucionó".

Sobre Jorge Cazulo, quien anunció su retiro, indicó: "Ser capitán en un club no lo elige uno mismo. Yo fui capitán de Peñarol a los 22 años. Sí me encantaría ocupar un rol trascendente como el de Jorge Cazulo, me lo tengo que ganar en la cancha, con títulos y el cariño de la gente".

Alejandro González fue campeón con Peñarol siendo zaguero central. En su primer paso por Cristal fue lateral derecho, pero hoy llega para aportar más solidez en la zaga con miras a la Copa Libertadores.

