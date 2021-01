'Felucho': "Me ofrecí a jugar con Alianza Lima en segunda pero no hubo más contacto"

Luego de que Alianza Lima perdiera la final contra Binacional el 2019, el Fondo Blanquiazul tomó las riendas del club y con pedidos del comando técnico se hicieron cargo del plantel 2020. El que no renovó fue Felipe Rodríguez.

Tras enterarse del descenso de Alianza Lima, el volante se ofreció a jugar por Alianza Lima en la Liga 2, contó en entrevista a Gol Perú: "El día que Alianza descendió yo le mandé un mensaje a la señorita Kattia (Bohorquez) lamentando el hecho, la felicité por unas declaraciones que hizo post-partido y le dije que me ofrecía a jugar en Segunda. Me dijo que le iba a pasar mi mensaje al gerente deportivo del club y después de eso no tuve más comunicación, quería aclarar eso".

¡PUDO VOLVER! La revelación de Felipe Rodríguez sobre el final de su etapa en @ClubALoficial y su llamada para pelear por el ascenso ������ #AlientaDesdeCasa https://t.co/CuyfLQ8Dpa — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 29, 2021

Finalmente el uruguayo firmó contrato con Carlos A. Mannucci y volverá al fútbol peruano luego de jugar en Israel y Argentina: "No me sorprendió porque ya era 15 de diciembre y nunca hubo una charla de renovación con Alianza Lima. Cuando el club no me renueva decidí irme a Israel".

Sobre el descenso de Alianza Lima, señaló: "Siento mucha tristeza porque cuando yo llegué a Alianza venía al mejor club, a pelear por todo y se estaba armando un muy buen plantel, se estaban haciendo las cosas muy bien a nivel institucional con el campeonato de 2017 y la final de 2018".

